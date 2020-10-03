تشكيل بيراميدز – عمر جابر ظهير أيمن.. والسعيد وأنتوي يهاجمان المقاصة

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة 31 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بـ عمر جابر كظهير أيمن، ومهدي سليمان في حراسة المرمى، فيما يقود الهجوم كل من: جون أنتوي، وعبد الله السعيد.

ويمتلك بيراميدز 57 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع بـ40 نقطة.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – ويلفريد كانون – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد دونجا – إيريك تراوري – محمد فاروق – محمود حمادة – عبد الله السعيد

الهجوم: جون أنتوي

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – طارق طه – أحمد توفيق – إبراهيم حسن – محمد عطوة – إبراهيم عادل – دودو الجباس – محمد فتحي – عمر العيوني

تشكيل مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي – محمد دبش – أحمد ياسين – أحمد محسن

الوسط: أحمد مرشوح – صلاح ريكو – ميدو جابر – محمد إبراهيم – عبد الله مجدي

الهجوم: عمرو مرعي

دكة البدلاء: محمد كوكو – مصطفى شبيطة – عصام صبحي – أحمد صبيحة – محمد مسعد – محمد دسوقي – صلاح عاشور – محمد توني – صلاح أمين