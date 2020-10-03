انتهت في الدوري - وادي دجلة (1)-(0) أسوان.. فوز هام لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة وأسوان، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 81 جووول أول لوادي دجلة عن طريق رفيق كابو.

ق. 69 الركنية تنفذ ومسعد عوض يتألق مجددا ويتصدى لرأسية بيكام.

ق. 68 أوووه مسعد عوض يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من أحمد سعيد والدفاع يحولها إلى ركنية.

ق. 67 ركلة جزاء لوادي دجلة بعد لمسة يد على إبراهيم القاضي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 أوووه عبد المنصف يتألق.. عرضية أرضية من مصطفى دويدار، يقابلها كريم الطيب بلمسة من داخل الست ياردات، لكن عبد المنصف يتألق ويتصدى للكرة بشكل رائع.

ق. 36 عرضية من رجب عمران ورأسية من رفيق كابو لكن مسعد عوض يتألق مجددا ويتصدى لها إلى ركنية.

ق. 34 بينية رائعة ولمسة واحدة من رفيق كابو لكن مسعد عوض يتصدى لها بثبات.

ق. 26 مصطفى البدري ينطلق بشكل رائع على الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن فوق مرمى عبد المنصف.

بداية المباراة