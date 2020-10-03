في الدرجة الثانية – الغزل يحسم الدربي ويتصدر المجموعة ويؤزم موقف البلدية

حسم غزل المحلة الدربي. استغل تعثر فاركو وتصدر، وأزم موقف البلدية أكثر وأكثر.

فاز غزل المحلة على بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري.

فوز غزل المحلة رفع رصيده للنقطة الـ41 مرتقيا لصدارة المجموعة بعد تعادل فاركو مع الرجاء، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة الـ25 في المركز الثامن. فاركو ارتفع رصيده للنقطة الـ39 في المركز الثاني

في باقي نتائج المجموعة، فاز الأوليمبي على مالية كفر الزيات بهدف أحمد العش بالخطأ في مرماه، ليرتفع رصيد الأوليمبي للنقطة الـ26 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد المالية عند النقطة الثامنة في المركز الـ11.

المنصورة تعادل مع ألعاب دمنهور بهدف لكل فريق. التعادل رفع رصيد المنصورة للنقطة الـ32 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد دمنهور للنقطة الـ34 في المركز الثالث.

وأخيرا، تعادل أبو قير للأسمدة مع دكرنس سلبيا ليرتفع رصيد أبو قير إلى 30 نقطة، ويرتفع رصيد دكرنس إلى 30 نقطة.