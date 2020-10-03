إصابة أودريوزولا.. ريال مدريد دون أي ظهير أيمن أمام ليفانتي

أعلن ريال مدريد عن إصابة لاعبه ألفارو أودريوزولا في سمانة الساق اليسرى.

وتعرض أودريوزولا للإصابة يوم أمس خلال تدريب الفريق.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوع واحد إلى 10 أيام.

Parte médico de Odriozola.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 3, 2020

وبالتالي يغيب أودريوزولا عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ليفانتي غدا الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصابة داني كارباخال على مستوى أربطة الركبة وابتعاده لشهرين على الأقل.

بالتالي يدخل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد مباراة ليفانتي دون أي ظهير أيمن حقيقي.

الغيابات ستدفع زيزو إلى الاعتماد على ناتشو فيرنانديز كظهير أيمن، أو لوكاس فاسكيز الذي شغل هذا المركز بشكل اضطراري في نهاية الموسم الماضي.

وشارك أودريوزولا أساسيا في مباراة بلد الوليد السابقة، لكنه غادر الملعب في الشوط الثاني تاركا مكانه لـ كارباخال.

وعاد أودريوزولا من الإعارة التي قضاها في بايرن ميونيخ لمدة 6 أشهر، توج خلالها بالثلاثية التاريخية.