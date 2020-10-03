عبد الحفيظ: عمرو محب مستمر ضمن جهاز موسيماني

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 16:45

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر تقديم بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لـ الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي استمرار عمرو محب ضمن الجهاز الفني للقيام بأعمال الترجمة لبيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "محب من الكفاءات المتميزة، واستمراره في الجهاز الفني لفريق الكرة يعد مكسبا كبيرا، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال الفترة الماضية".

ويستمر محب في العمل في الأهلي، بعد ان انضم للجهاز الفني في فترة المدرب السويسري ريني فايلر، كما كان مترجما لباتريس كارتيرون إبان فترة عمله في الأهلي.

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ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

وشغل منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012.

بيتسو موسيماني الأهلي عمرو محب
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