تغييرات جديدة في نظام بطولة كوبا سود أمريكانا 2021

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 16:03

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس - كوبا سود أمريكانا

ستشهد مسابقة كوبا سود أمريكانا 2021 -تعادل الكونفدرالية الإفريقية- تغييرات عديدة في نظام البطولة بإقامة دور المجموعات.

وستقام ثاني أكبر البطولات القارية في أمريكا الجنوبية على 3 مراحل، الدور التمهيدي، ثم دور المجموعات والذي يضم 32 فريقا، ثم الأدوار الإقصائية بدءا من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية.

وستقام المباريات الإقصائية بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب عدا المباراة النهائية والتي تقام على أرض محايدة.

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الدور التمهيدي

سيضم 32 فريقا من 8 دول وهم بوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادوري وباراجواي وأوروجواي وبيرو وفنزويلا، يتأهل من بينها 16 فريقا لدور المجموعات.

النظام يقضي بمواجهة تجمع بين فرق كل دولة سويا، أي كمثال.. يلتقي ممثلو فنزويلا معا ليتأهل فريقان فقط، وكذلك لباقي الدول الأخرى.

ليصبح من نصيب كل دولة فريقين في دور المجموعات.

نظام مشابة لما بدأت به البطولة في 2002 عندما قُسمت الفرق إلى مناطق حسب التوزيع الجغرافي حتى مرحلة ربع النهائي سواء بنظام المجموعات أو خروج المغلوب، ومن ثم تستكمل بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

دور المجموعات الـ 32

سيضم دور المجموعات:

الـ 16 فريقا المتأهل من الدور التمهيدي بواقع فريقين من كل دولة.

6 فرق من الدوري البرازيلي

6 فرق من الدوري الأرجنتيني

4 فرق تم إقصائها من الدور التمهيدي الثالث لكوبا ليبرتادوريس 2020

سيتم تقسيم الأندية على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق يتأهل منها أول وثان الترتيب.

وسيقام نهائي البطولة في السادس من نوفمبر 2021.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب بدءا من الدور التمهيدي وحتى المباراة النهائية، إذ مرت بعدة تعديلات منذ استحداثها عام 2002.

نسخة 2020 توقفت بعد إتمام مباريات الدور الأول، وستعود المسابقة لاستكمال نشاطها بدءا من 27 أكتوبر المقبل وحتى نهاية يناير 2021.

ويعد إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة.

كوبا سود أمريكانا
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