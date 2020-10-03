أبو ريدة: سعيد باختيار موسيماني لتدريب الأهلي.. كرة القدم أهم رابط بين شعوب إفريقيا

أبدى هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي (كاف)، سعادته بتولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريب الأهلي.

وقال أبو ريدة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "سعدت جدا بخبر تولي السيد بيتسو موسيماني القيادة الفنية للعملاق الإفريقي النادي الأهلي".

وأضاف "أثمن وأشجع مثل تلك الخطوات وأتمنى من الأندية والمنتخبات الإفريقية أن تمشي على نفس الخطى وتعطي الفرصة للمدربين واللاعبين من داخل القارة، وقفت وسأقف دائما مع كرة القدم الإفريقية".

وعلق أبو ريدة على تصريحات سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا التي أبدى فيها سعادته بتولى مواطنه موسيمانى، الإدارة الفنية للأهلي.

وتحدث أبوريدة عن تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي "كلمات ثمينة فخامة الرئيس، كرة القدم كانت وما زالت أحد أهم الروابط بين شعوب القارة، وحان الوقت لجعل الأمر أكثر جدية بتبادل المواهب والكفاءات داخل قارتنا الإفريقية".