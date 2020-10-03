سبورت: بايرن ميونيخ يحصل على توقيع مارك روكا

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 14:15

كتب : FilGoal

كاسيميرو أمام مارك روكا في لقاء إسبانيول وريال مدريد.. وفي الخلفية الحكم ماتيو لاهوز

حصل بايرن ميونيخ الألماني على توقيع لاعب الوسط الإسباني مارك روكا من إسبانيول مقابل 15 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن اللاعب خضع للفحص الطبي ولن يتواجد في الدربي أمام ساباديل في الدرجة الثانية الإسبانية.

انتقال روكا للبافاري سيمنح إسبانيول فرصة لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد هبوطه.

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لاعب الوسط البالغ 23 عاما شارك الموسم الحالي في مباراتين فقط بواقع 58 دقيقة.

وكان اللاعب الإسباني على رادار ناديي ميلان وأرسنال في وقت سابق.

روكا شارك الموسم الماضي في 44 مباراة بجميع المسابقات سجل هدفين وصنع 3.

بايرن ميونيخ مارك روكا إسبانيول
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