رومانو: ميلان يعقد مفاوضات لضم كاباك

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

أوزان كاباك - شالكه

بدأ نادي ميلان الإيطالي المفاوضات مع شالكه الألماني من أجل ضم المدافع التركي أوزان كاباك.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي لشبكة سكاي إيطاليا فأن ميلان بدأ المفاوضات اليوم.

وشدد "لن يكون سهلا التوقيع مع اللاعب خلال 3 أيام، إذ أن شالكة يسعى للإبقاء عليه لعام آخر ويطلب 25 مليون يورو لبيعه".

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وأضاف "ميلان يبحث عن مدافع وسيلتقي مع الوكلاء اليوم، ولا يعد اللاعب الخيار الوحيد".

وأتم "ولم يتقدم ليفربول بأي عرض حتى الآن للاعب".

وكان ميلان قد ارتبط اسمه بالمدافع التركي أكثر من مرة سابقا، إذ فضل اللاعب الانتقال في الصيف الماضي إلى شالكه على حساب الروسونيري.

التركي البالغ 20 عاما انتقل من جالاتا سراي التركي إلى شتوتجارت الألماني وبعد 6 أشهر فقط انضم لشالكه.

وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ميلان يعرض 15-20 مليون يورو لضم اللاعب، أو استعارته مع أحقية الشراء بنهاية الموسم.

كاباك شارك بقميص شالكه في 30 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفا، وفي الموسم الجاري شارك في مباراتين فقط من بينها الخسارة الثقيلة 8-0 من بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني.

ميلان أوزان كاباك - شالكه
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