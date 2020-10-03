متاعب الجهة اليمنى تتواصل.. ريال مدريد يعلن إصابة أودريوزولا

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 12:01

كتب : FilGoal

ألفارو أودريوزولا - سيلتا فيجو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه ألفارو أودريوزولا في ساقه اليسرى، لتتواصل متاعب مركز الظهير الأيمن.

وجاء بيان الملكي "أظهرت الفحوصات التي أجراها فريق الخدمات الطبية في ريال مدريد للاعبنا ألفارو أودريوزولا، انه يعاني من إصابة في ربلة ساقة اليسرى. سيتم رصد تطور حالته".

وكان ريال مدريد قد أعلن أمس إصابة مدافعه داني كاربخال في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

وذكرت تقارير صحفية أن كاربخال قد يغيب لشهرين بسبب تلك الإصابة ما يعني عدم لحاقه بأول أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

أودريوزولا خاض الموسم الحالي 57 دقيقة فقط في مواجهة بلد الوليد الأخيرة بعدما شارك بدلا من كاربخال.

الظهير البالغ 24 عاما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بايرن ميونيخ وتُوج بثلاثية الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا، إذ شارك في 5 مباريات.

كما توج بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد والسوبر المحلي الموسم الماضي بعدما شارك في 5 مباريات فقط.

ريال مدريد أودريوزولا كاربخال في إسبانيا
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