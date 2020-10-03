ريكاردو: لست راضيا عن الأداء ضد سموحة.. لكن التعادل مستحق

شدد هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على أنه غير راض عن أداء فريقه في التعادل مع سموحة 1-1 في الجولة 31 من الدوري.

ولكن البرازيلي أكد في تصريحات صحفية: "التعادل كان مستحقا".

وأردف "استحوذنا دون فعالية، لذا لم نستحق الخسارة".

وأكد "الإصرار على اللعب والمحاولة لآخر الدقيقة، أمر كان غائبا عن الفريق، لذا أرى إيجابية في هذا الأمر".

وشدد "لا نزال نعاني من نفس الأخطاء والتي تسببت في هدف سموحة".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي لتعديل تلك الأخطاء، والسعي نحو الفوز في باقي المواجهات".

سجل رجب نبيل هدف سموحة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول، فيما أهدر إسلام جمال ركلة جزاء في الدقيقة الـ82، ثم تعادل الإسماعيلي بهدف لـ عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الـ96.