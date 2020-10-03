موسيماني: شعرت وكأنني نجم في هوليوود.. لم أنتصر ضد الوداد لكن الأهلي فاز

علق بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي عن استقباله بمطار القاهرة، والنادي الأهلي، قائلا إنه شعر وأنه "نجم في هوليوود".

وقال موسيماني في تصريحات لقناة الأهلي: "شعرت بعظمة الأهلي عندما وصلت للقاهرة. الكل كان يعرفني بداية من أمن المطار وعامل الحقائب. لقد كان استقبالا عظيما، شعرت وكأنني نجم في هوليوود".

وأردف "قبل 6 أيام لم أكن أعلم أنني سأكون مدربا للأهلي، المفاوضات كانت لطيفة بين فريقين محترفين، وطلبت موافقة صنداونز على الانتقال لأنها تجربة لن تتكرر سواء لي أو لجنوب إفريقيا أو للقارة بشكل عام".

وأكمل "مفاوضو الأهلي كانوا يعلمون كل شيء عني ولم أجد أي مشاكل أثناء التفاوض مع نادي القرن في إفريقيا وأحد الأفضل في القارة".

وشدد "الوداد فريق جيد، وبالطبع يستطيع الفوز في نصف النهائي والنهائي واللعب في المغرب صعب. لم أفز مع صنداونز لكن الأهلي انتصار هناك".

وأردف "الأمر متعلق بمجموع المباراتين، علينا تحقيق نتيجة جيدة خارج الأرض لتحقيق نتيجة تساعدنا على التأهل في العودة".

أتم "قلت للاعبين أنني سوف أحترمهم وأنتظر منهم المثل، هذا أول هدف كقائد، الأساس هو احترام شعار النادي لأنه أهم مني ومن اللاعبين".

وأعلن الأهلي تعيين بيتسو موسيماني كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد، وقاد موسيماني التدريبات مساء الجمعة بعد وصوله لتدريب الفريق.

الأهلي يخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي يوم 17 من الشهر الجاري، ويقام لقاء الإياب يوم 23 من نفس الشهر.