موسيماني: شعرت وكأنني نجم في هوليوود.. لم أنتصر ضد الوداد لكن الأهلي فاز

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 10:41

كتب : FilGoal

موسيماني - الأهلي

علق بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي عن استقباله بمطار القاهرة، والنادي الأهلي، قائلا إنه شعر وأنه "نجم في هوليوود".

وقال موسيماني في تصريحات لقناة الأهلي: "شعرت بعظمة الأهلي عندما وصلت للقاهرة. الكل كان يعرفني بداية من أمن المطار وعامل الحقائب. لقد كان استقبالا عظيما، شعرت وكأنني نجم في هوليوود".

وأردف "قبل 6 أيام لم أكن أعلم أنني سأكون مدربا للأهلي، المفاوضات كانت لطيفة بين فريقين محترفين، وطلبت موافقة صنداونز على الانتقال لأنها تجربة لن تتكرر سواء لي أو لجنوب إفريقيا أو للقارة بشكل عام".

أخبار متعلقة
وكيلة موسيماني: هدفنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر موسيماني: هدفي دوري الأبطال.. ولم أدرب فريقا أقل من 7 أعوام وتلك رسالتي لجماهير الأهلي موسيماني مع الأهلي - سمير كمونة لـ في الجول: الخيار الأنسب لخلافة فايلر الذي قاده الغرور للهاوية

وأكمل "مفاوضو الأهلي كانوا يعلمون كل شيء عني ولم أجد أي مشاكل أثناء التفاوض مع نادي القرن في إفريقيا وأحد الأفضل في القارة".

وشدد "الوداد فريق جيد، وبالطبع يستطيع الفوز في نصف النهائي والنهائي واللعب في المغرب صعب. لم أفز مع صنداونز لكن الأهلي انتصار هناك".

وأردف "الأمر متعلق بمجموع المباراتين، علينا تحقيق نتيجة جيدة خارج الأرض لتحقيق نتيجة تساعدنا على التأهل في العودة".

أتم "قلت للاعبين أنني سوف أحترمهم وأنتظر منهم المثل، هذا أول هدف كقائد، الأساس هو احترام شعار النادي لأنه أهم مني ومن اللاعبين".

وأعلن الأهلي تعيين بيتسو موسيماني كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد، وقاد موسيماني التدريبات مساء الجمعة بعد وصوله لتدريب الفريق.

الأهلي يخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي يوم 17 من الشهر الجاري، ويقام لقاء الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

الأهلي بيتسو موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: شعرت وكأنني نجم في هوليوود.. لم أنتصر ضد الوداد لكن الأهلي فاز 13 دقيقة | الدوري المصري
ميدو: أتفق مع البدري الذي يبدو أنه يستفز مصطفى محمد 23 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات السبت 3 أكتوبر 2020.. جوارديولا ضد بييلسا ودربي المحلة وبيراميدز ضيف المقاصة 45 دقيقة | مصر
وكيله: عرضان من مصر لضم إيفونا.. وموقف عودته لـ الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
وكيل أفشة: فريق اسكتلندي مهتم بضم اللاعب.. وآخر سعودي 9 ساعة | مصر
ثنائي الجهاز الفني الجديد في الأهلي: نهدف أن تتذكرنا الجماهير دائما بشكل جيد 9 ساعة | الدوري المصري
وكيلة موسيماني: هدفنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر 9 ساعة | الدوري المصري
هالاند يختار 8 مهاجمين أفضل منه.. ويوضح سبب طريقته الغريبة في الإجابة على الصحفيين 9 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك