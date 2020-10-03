وكيل أفشة: فريق اسكتلندي مهتم بضم اللاعب.. وآخر سعودي السبت، 03 أكتوبر 2020 - 01:47 كتب : FilGoal لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف أفشة ضد طلائع الجيش في الدوري اسكتلندا الأهلي أفشة نرشح لكم أخر الأخبار وكيل أفشة: فريق اسكتلندي مهتم بضم اللاعب.. وآخر سعودي 11 دقيقة | مصر ثنائي الجهاز الفني الجديد في الأهلي: نهدف أن تتذكرنا الجماهير دائما بشكل جيد 48 دقيقة | الدوري المصري وكيلة موسيماني: هدفنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر 50 دقيقة | الدوري المصري هالاند يختار 8 مهاجمين أفضل منه.. ويوضح سبب طريقته الغريبة في الإجابة على الصحفيين 55 دقيقة | أوروبا موسيماني: هدفي دوري الأبطال.. ولم أدرب فريقا أقل من 7 أعوام وتلك رسالتي لجماهير الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري مدرب الإسماعيلي: لا أحب ترديد أن الدراويش في منطقة الهبوط لأننا فريق كبير ساعة | الدوري المصري اسكواش – الشوربجي يهزم علي فرج ويلاقي عبد الجواد بنهائي السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى الزمالك لـ في الجول: التعاون لم يطلب فرجاني ساسي ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الزمالك لـ في الجول: التعاون لم يطلب فرجاني ساسي حوار الذكريات والابتسامات والصمت.. فينجر: في الـ 70 من عمري وما زلت أقدر على لعب كرة القدم ليفربول يعلن إصابة ماني بفيروس كورونا حوار - موسيماني وإجابات الـ 10 أسئلة.. يستشهد بـ برشلونة وجوارديولا ويتغنى بشعار الأهلي ملامح المران الأول لموسيماني في الأهلي.. جملة فنية تتكرر وأهمية التحركات والتمريرات الأكثر مشاهدة 1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الإسماعيلي 1 سموحة انتهت الدوري المصري 1 حرس الحدود 3 الإنتاج الحربي انتهت الدوري الإيطالي 1 فيورنتينا 2 سامبدوريا انتهت الدوري الفرنسي 6 باريس سان جيرمان 1 أنجيه انتهت الدوري التركي 0 أنقرة جوتشو 1 قيصري سبور انتهت الدوري المصري - مصر للمقاصة - بيراميدز لم تبدأ 20:30 الدوري المصري - نادي مصر - إنبـي لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - وادي دجلة - أسـوان لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد - مانشستر سيتي لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - كريستال بالاس لم تبدأ 13:30 الدوري المصري - الأهلي - المقاولون العرب لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - طلائع الجيش لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - ليفربول لم تبدأ 20:15 الدوري الإنجليزي - أرسنال - شيفيلد يونايتد لم تبدأ 15:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - توتنام هوتسبر لم تبدأ 17:30 قد ينال إعجابك