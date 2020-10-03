وكيلة موسيماني: هدفنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر

تحدثت مويرا موسيماني وكيلة أعمال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد، عن أهداف المدرب مع الفريق.

وقالت مويرا موسيماني في تصريحات لقناة الأهلي: "نتشرف بوجودنا هنا وأن نكون جزء من عائلة الأهلي. متحمسون للسنوات المقبلة هنا".

وأضافت "هدف المدرب موسيماني الأهم هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا خلال الشهر الأول، والتأهل لكأس العالم للأندية والفوز بها أيضا".

الوكيلة أتبعت "طلبي من جماهير الأهلي هو منح المدرب الثقة والوقت، لقد درب العديد من الأندية على مدار 20 عاما. 6 سنوات مع فريق و8 مع فريق آخر ثم 6 سنوات مرة أخرى مع فريق آخر. لذلك هو قادر على تقديم أداء رائعا مع الفرق التي يقودها".

وأتمت "أشكر أمير توفيق على جهده الكبير خلال الفترة السابقة لإتمام التعاقد معنا، حتى أنه لم ينم منذ أيام. أيضا إدارة الأهلي كانت في غاية الاحترافية في تعاملها معنا ونأمل أن يستمر التعامل بيننا كذلك".

وكان الأهلي قد أعلن رحيل ريني فايلر مدرب الفريق السابق قائلا في بيانه: "بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة".

وأعلن الأهلي تعيين بيتسو موسيماني كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

الأهلي يخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي يوم 17 من الشهر الجاري، ويقام لقاء الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

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