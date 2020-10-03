موسيماني: هدفي دوري الأبطال.. ولم أدرب فريقا أقل من 7 أعوام وتلك رسالتي لجماهير الأهلي

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد إن هدفه قصير الأمد هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنه لم يدرب فريقا أقل من 7-8 أعوام، لذا يثق في استمراره لكنه يحتاج إلى دعم جماهير النادي الأهلي، كما وجه رسالة إليهم.

وصرح موسيماني عبر قناة الأهلي قائلا: "فرصة كبيرة لي ولجنوب إفريقيا أن أكون في هذا النادي الكبير، لكنني هنا من أجل كرة القدم، أنا هنا لآخذ الأهلي إلى مستوى آخر".

وأضاف "بالطبع أتيت إلى نادي كبير، وبدليل حصد الدوري قبل نهايته بـ5 أو 7 مباريات، لكنني أتيت أيضا بـ3 ألقاب هذا العام، لذا يمكننا جميعا أن ننمو أكبر".

وواصل "ولكن الأهم بالنسبة لي هو تقدير الفرصة للتواجد هنا، بيبو ومجلس الإدارة يثقون بي ويؤمنون بي، أنني يمكنني مساعدة الأهلي".

وأكمل "أنا مدرب إفريقي، لكنني أفهم الكرة الإفريقية وأيضا دوري أبطال إفريقيا وفزت بها من قبل، لذا أعرف كل جوانب إفريقيا وأفهم ما أفعله هنا، ولعبت كرة القدم من قبل".

وتابع "لا يمكنني أن أشكو لأنني حصلت على فريق في نصف النهائي، لذا لا يمكنني طلب المزيد، هذا الفريق أخذ مكاني مع صنداونز لكي يصل إلى نصف النهائي، الأهلي أخذ هذا المكان".

وأردف "الله يعمل بطرق مختلفة".

وكان الأهلي قد أعلن رحيل ريني فايلر مدرب الفريق السابق قائلا في بيانه: "بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة".

وأعلن الأهلي تعيين بيتسو موسيماني كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

وتابع موسيماني حديثه قائلا: "أريد من الجميع أن يتفهم أن الوقت ضيق جدا، وأنه ليس لدينا وقت ولدينا مباراة بعد يومين وكل تلك الأمور".

وواصل "لقد وقعت على عقد لمدة عامين، ولكن في تاريخي لم أدرب فريقا أقل من 7 أعوام أو 8، لذا أثق في بقائي ولكن أريد دعم الجماهير، أعلم أن النتائج مهمة، لكن مع الصبر لكي ينمو الفريق معي، أعلم نقاط الضعف والقوة شاهدتها فعليا وأدرسها، الخطة قصيرة الأمد هي دوري الأبطال".

وأكمل "أعرف الفريق لكن رؤيته من الخارج ليس مثل الداخل، لكن بيبو أتاح لي الفرصة لكي أكون هنا ولا أحد يستطيع أن يقول لا لنادي القرن أكبر نادي في القاهرة وأنا سعيد بهذا الأمر".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد، وقاد موسيماني التدريبات مساء الجمعة بعد وصوله لتدريب الفريق.

ووجه موسيماني رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "أشعر بسعادة وأريد أن أجعل جماهير الأهلي مدافعي الشياطين الحمر يقدرون كرة القدم، هم يرغبون في الفوز لكن أيضا بطريقة جيدة".

وأردف "لدي شيء قد يسرهم في هذا الصدد".

وأتم "أريد أن أقول لجماهير الأهلي إننا لن نفوز فقط لكننا سنلعب كرة قدم جيدة، الأهلي فريق قوي، وبحاجة للفوز، لكن نحن بحاجة للفوز بدوري الأبطال، لأنها بطولة غائبة منذ 7-8 سنوات تقريبا".

الأهلي يخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي يوم 17 من الشهر الجاري، ويقام لقاء الإياب يوم 23 من نفس الشهر.