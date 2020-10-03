مدرب الإسماعيلي: لا أحب ترديد أن الدراويش في منطقة الهبوط لأننا فريق كبير

تحدث أبو طالب العيسوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عقب تعادل فريقه أمام سموحة، مشيرا إلى "الخروج بنقطة أفضل من لا شيء".

الإسماعيلي تعادل في الوقت القاتل أمام سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

وقال أبو طالب العيسوي: "كنا نلعب على الفوز وكنا الأفضل في الشوط الأول ولكن في النهاية التعادل أفضل من لا شيء".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "لا أحب ترديد أن الإسماعيلي يدخل منطقة الهبوط لأننا فريق كبير وبدأنا في تعديل الأوضاع وحصد بعض الثمار من هذا التعديل".

وتابع "تفكيرنا الآن في لقاء الإنتاج من أجل مواصلة حصد النقاط".

وأردف "أما بالنسبة للقاء المصري فأننا نسعى لتأجيله ولكن إذا لم توافق اللجنة الخماسية، سنلعب بشكل طبيعي".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة المقبلة من الدوري.

وسيفقد الإسماعيلي جهود عبد الرحمن مجدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" بسبب الإيقاف للحصول على 3 بطاقات صفراء.

كما سيغيب بيكيتي سيلفا عن لقاء الإنتاج بسبب استدعائه مع منتخب بلاده غينيا بيساو.

سجل رجب نبيل هدف سموحة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول، فيما أهدر إسلام جمال ركلة جزاء في الدقيقة الـ82، ثم تعادل الإسماعيلي بهدف لـ عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الـ96.

التعادل رفع رصيد سموحة للنقطة الـ44 في المركز الخامس مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ35 في المركز الـ12 من 30 مباراة.

الفارق الآن بين الإسماعيلي وحرس الحدود صاحب المركز الـ16 –الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية- خمس نقاط فقط قبل ثلاث جولات من النهاية.