اسكواش – الشوربجي يهزم علي فرج ويلاقي عبد الجواد بنهائي السلسلة الختامية

تأهل كريم عبد الجواد ومروان الشوربجي لنهائي السلسلة الختامية لبطولة الاسكواش.

وفاز كريم عبد الجواد على جويل ماكين اللاعب النيوزلندي في نصف النهائي بنتيجة 2:0 في الأشواط.

عبد الجواد حسم الشوط الأول بنتيجة 11:9 ثم فاز بالشوط الثاني بنتيجة 11:8.

على الجهة الأخرى، تأهل مروان الشوربجي لنهائي البطولة بعد الفوز على علي فرج بنتيجة 2:0 في الأشواط.

الشوربجي حسم الشوط الأول بنتيجة 11:9 ثم فاز علي فرج بالشوط الثاني بنتيجة 11:7.

وفي الشوط الفاصل، فاز مروان الشوربجي بنتيجة 12:10 ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وفي منافسات السيدات، تأهلت نور الطيب لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي البطولة.

نور الطيب فازت على نور الشربيني في نصف النهائي بشوطين مقابل شوط واحد.

الطيب خسرت الشوط الأول بنتيجة 5:11، قبل أن تفوز بالشوط الثاني بنتيجة 11:6 ثم حسمت اللقاء بشوط ثالث بنتيجة 11:0.

وفي الجهة الأخرى، تأهلت هانيا الحمامي للنهائي بعد الفوز على جويل كينج اللاعبة النيوزلندية بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد.

الشوط الأول كان مثيرا للغاية، إذ حسمته جويل بنتيجة 20:18، لكن هانيا عادت وفازت بالشوطين الثاني والثالث بنتيجة 11:8 و11:2.

ويقام النهائيين مساء غد السبت في الصالة الزجاجية. نهائي السيدات سيكون في السابعة مساء، ويليه مباشرة نهائي الرجال.