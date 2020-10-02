رسميا - لمساعدة هاري كين.. توتنام يستعير كارلوس فينيسيوس من بنفيكا

بعد اللعب في البرازيل، وإيطاليا، والبرتغال، آن الأوان للانتقال إلى إنجلترا. كارلوس فينيسيوس من بنفيكا إلى توتنام على سبيل الإعارة رسميا.

أعلن توتنام استعارة كارلوس فينيسيوس المهاجم البرازيلي لـ بنفيكا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بنهاية الموسم.

توتنام ضم فينيسيوس مقابل 3 مليون يورو، على أن يدفع مبلغ 45 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي.

✍️ We are delighted to announce the signing of striker Carlos Vinicius on a season-long loan from Benfica.#BemVindoVinícius ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 2, 2020

وسيرتدي كارلوس فينيسيوس القميص رقم (45) مع توتنام خلال الموسم الجاري.

فينيسيوس جونيور انضم لـ بنفيكا الموسم الماضي قادما من نابولي في صيف 2019 مقابل 17 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2024.

صاحب الـ25 عاما كان هداف الدوري البرتغالي في الموسم الماضي برصيد 18 هدفا بالتساوي مع كريستيان بيتزي لاعب وسط بنفيكا، ومهدي طارمي مهاجم ريو آفي.

المهاجم البرازيلي سجل 24 هدفا في 49 مباراة خاضها بالموسم الماضي إجمالا خلال كل البطولات.

وسيكون كارلوس فينيسيوس المهاجم الصريح الثاني في توتنام رٌفقة هاري كين نجم الفريق الأول.

فينيسوس هو الصفقة السابعة لتوتنام خلال الصيف الجاري بعد جيوفانو لو سيلسو من ريال بيتيس، وسيرخيو ريجولين من ريال مدريد، ومات دوهيرتي من ولفرهامبتون، وبيير إيميل هولبيرج من ساوثامبتون، وجو هارت في صفقة انتقال حر، واستعارة جاريث بيل من ريال مدريد.

في المقابل، وافق بنفيكا على التخلي عن كارلوس فينيسوس بعد التعاقد مع داروين نونييز مهاجم منتخب أوروجواي، ولوكا فالدشميت مهاجم منتخب ألمانيا، وإيفرتون جناح البرازيل الذي يجيد اللعب كمهاجم صريح أيضا، وبجانب وجود هاريس سيفيروفيتش مهاجم منتخب سويسرا، ما كان سيصعب فرصة كارلوس فينيسيوس في الحصول على فرصة.

وبدأ كارلوس فينيسيوس مسيرته في سانتوس قبل الانتقال لفريق بالميراس سنة 2014، ومنهم إلى فريق كالدينسي البرازيلي ثم أنابوليس في البرازيل أيضا.

وكانت بداية مسيرة كارلوس فينيسيوس الحقيقية سنة 2017 بالانضمام لفريق ريال إس سي البرتغالي في الدرجة الثانية، ومنهم إلى نابولي عام 2018.

بعد نابولي، انضم كارلوس فينيسوس إلى ريو آفي معارا سنة 2018 لمدة موسم، وبعد نهاية الإعارة عاد كارلوس فينيسوس إلى نابولي، لكنه غادر إلى بنفيكا بشكل نهائي مع بداية الموسم الماضي.

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