رسميا - يويفا يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد انطلاق ونهاية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وكذلك مواعيد المواجهات.

وتنطلق الجولة الأولى خلال يومي 20 و21 من شهر أكتوبر والجولة الثانية يومي 27 و28 من نفس الشهر.

وتقام الجولة الثالثة في الفترة خلال يومي 3 و4 نوفمبر والرابعة يومي 24 و25 من نفس الشهر.

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وتجرى مواجهات الجولتين الخامسة يومي 1 و2 ديسمبر والسادسة يومي 8 و9 من نفس الشهر.

وتُجرى قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 14 ديسمبر المقبل. على أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 16 و17 و23 و24 فبراير، ومواجهات الإياب أحد أيام 9 و10 و16 و17.

وتجرى قرعة ربع النهائي يوم 19 مارس المقبل، وتقام مباريات الذهاب يومي 6 و7 من شهر أبريل والعودة يومي 13 و14 من نفس الشهر.

ولن يضطر يويفا لإجراء قرعة لنصف النهائي لأنها تحدد بطريق ربع النهائي، وتقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل والإياب يومي 4 و5 مايو.

ويقام النهائي على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول يوم 29 مايو المقبل.

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