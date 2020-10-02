موسيماني مع الأهلي - سمير كمونة لـ في الجول: الخيار الأنسب لخلافة فايلر الذي قاده الغرور للهاوية

يرى سمير كمونة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق إن بيتسو موسيماني الخيار المناسب لاستبدال ريني فايلر، مشددا على أن الغرور قاد الأخير إلى الهاوية.

وأعلن الأهلي تعيين موسيماني رسميا لمدة موسمين لخلافة ريني فايلر.

وصرح كمونة لـFilGoal.com قائلا: "موسيماني مدرب جيد جدا، حقق مع صنداونز نتائج جيدة وحصد معه لقب دوري الأبطال وبطولات عديدة بشكل عام".

وواصل "الأهلي اختار المدرب الأكثر خبرة في البطولات الإفريقية لتجاوز المحنة".

وأكمل "موسيماني لديه خبرة بالبطولة الإفريقية والمجموعات، وهو مدرب ذكي جدا ويلعب بطريقة 4-4-2 وهي تناسب الأهلي ولاعبيه، وأرى أن الإدارة كانت موفقة في اختياره".

وتابع "هناك أكثر من اسم تردد لكن أفضل خيار هو موسيماني، المدرب سيفيد الأهلي كثيرا".

وأردف "لماذا أراه الخيار الأنسب؟ لأنه بديل جيد جدا لفايلر".

وتابع "فايلر فعل ما عليه وتوج بطلا للدوري ووصل لنصف نهائي دوري الأبطال وفاز ضد الترسانة في الكأس".

واسترسل "غرور فايلر قاده للهاوية، تكبر على الأهلي، طلب السفر والعودة وأشياء ليست موجودة في عالم الاحتراف، هذه الأشياء لا تحدث مع الأهلي".

وأتم "تم توفير كل شيء لفايلر داخل الأهلي، ورغم ذلك تصرفه لم يكن جيدا، وتغييره كان القرار الأمثل".

موسيماني قاد المران الأول للأهلي مساء الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري مساء الأحد.