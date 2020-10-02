الإنتاج الحربي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الحدود

نجح فريق الإنتاج الحربي في الفوز بنتيجة 3-1 أمام مضيفه حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

انتصار يعني تعميق آلام الحدود الذي لم يذق طعم الانتصارات منذ فوزه أمام إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الـ27.

سجل أهداف الإنتاج عبد الرحمن أسامة "شيكا" ومحمد فييرا ومحمد شوقي غريب، فيما سجل الحدود هدفا عن طريق ركلة ثابتة رائعة من عمرو الحلواني.

ولم يدخر الإنتاج وقتا لهز شباك حرس الحدود، في الدقيقة السابعة سدد محمد فييرا الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي الحدود لتصل إلى عبد الرحمن شيكا داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة على يسار أحمد السعدني في الشباك.

هذا الفوز رفع رصيد الإنتاج إلى 37 نقطة في المركز الـ9 فيما تجمد رصيد الحدود عند 30 نقطة في المركز الـ16 أول مراكز الهبوط.

لم يهدأ جريندو وحاول أن يتعادل لفريقه، وأرسل تسديدة قوية في الدقيقة 24 إلا أن عامر عامر حارس الإنتاج الحربي أمسك بالكرة.

وتحصل جريندو على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 ليسجلها عمرو الحلواني من ركلة حرة مباشرة بطريقة جميلة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت نفس الدقيقة خروج أحمد شديد قناوي للإصابة ومشاركة علي فتحي مدافع الإنتاج الحربي.

مع بداية الشوط الثاني باغت الإنتاج الحربي الحدود بالهدف الثاني، بعد ان مرر محمد عادل الكرة بطريقة جميلة إلى محمد شوقي غريب بين مدافعي الحدود داخل منطقة الجزاء على الجهة اليمنى، سددها الأخير بقوة كبيرة على يسار السعدني لتسكن الشباك في الدقيقة 52.

لم تتوقف المباغتة عند هذا الحد، ففي الدقيقة 58 سجل محمد فييرا الهدف الثالث، بعد متابعته لتسديدة من زميله ليكون ثالث أهداف الفريق في المباراة.

الخسارة الثانية على التوالي والثالثة في آخر 5 مواجهات لحرس الحدود.

في حين أن ذلك هو الانتصار الثاني في آخر خمس مباريات وتعادل وحيد وخسارتين.

ويعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي في مواجهات الفريقين بالدوري، إذ فاز الإنتاج في لقاء الدور الأول بنتيجة 1-0، ولم يفز الحدود في تاريخ مواجهاته أمام الإنتاج سوى 4 مرات في 11 مناسبة وتعادلا مرة وحيدة.