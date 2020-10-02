انتهت في الدوري – الإسماعيلي (1) سموحة (1) تعادل قاتل

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 19:44

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 96 جووووول قااااتل. عبد الرحمن مجدي يسجل التعادل من تصويبة رااائعة.

ق. 87 آخر تبديلات سموحة بدخول أحمد حسن مكي وكريم يحيى بدلا من حسام حسن وناصر ماهر.

ق. 82 أوووه محمد فوزي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من إسلام جمال.

ق. 81 ركلة جزاء لسموحة بعد عرقلة حسام حسن

ق. 64 تبديلان لسموحة بدخول محمد كوفي ومحمد نادي بدلا من ديريك نيسيبامبي ومحمد عبد الحليم.

ق. 54 تبديلان من ريكاردو بدخول أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي بدلا من هٌمام طارق وبيكيتي سيلفا.

ق. 51 مخالفة لسموحة ينفذها ناصر ماهر ويقابلها ديريك نيسيبامبي برأسية تصطدم بـ محمد فوزي ثم يبعدها مرة أخرى بقدمه.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني للإسماعيلي بدخول محمد الشامي ومحمد صادق بدلا من محمد مخلوف ومحمد حمدي زكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 جووول أول لسموحة. ركنية نفذها ناصر ماهر وقابلها رجب نبيل برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 37 الهاني سليمان يتألق ويتصدى لتصويبة محمد حمدي زكي بعد تمريرة هٌمام طارق، والدفاع يحولها إلى ركنية.

ق. 31 إصابة ديريك نيسيبامبي بعد تصادم قوي مع محمد هاشم.

ق. 30 توقف المباراة لشرب المياه

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي سموحة
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