خيميز: جمهور ريال مدريد صفق لنا بعد فوز فريقه بعشرة أهداف علينا

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 19:32

كتب : FilGoal

باكو خيميز - رايو فايكانو

استرجع باكو خيميز المدير الفني السابق لـ رايو فايكانو، ما حدث يوم خسارته 2-10 أمام ريال مدريد قبل عدة مواسم.

وصرّح خيميز عن هذه المباراة: "أمام ريال مدريد كنا فائزين، ثم طُرد مننا لاعبين اثنين، وفاز ريال مدريد. في نهاية المباراة أطلق جمهور ريال مدريد الصافرات على فريقه وقاموا بالتصفيق لنا".

وأضاف: "أقول هذا حتى يعرف الناس أن فريقا يخرج خاسرا 10-2 يمكن أن ينال التصفيق في سانتياجو برنابيو".

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وتابع: "في مباراة أخرى خسرنا أمام برشلونة، يومها لم يصفق لنا الجمهور فقط، بل لاعبي برشلونة كذلك".

وأتم "إنها واحدة من أكبر الجوائز التي أحصل عليها كمدرب، لو فزت يوما ما فلن أشعر بالرضا كما حدث في هذه المواقف".

وكان ريال مدريد قد انتصر على رايو بعشرة أهداف مقابل هدفين في شهر ديسمبر 2015.

يومها أكمل رايو فايكانو المباراة بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 28، مما كبده هزيمة كارثية أمام رجال رافا بينيتث مدرب ريال مدريد وقتها.

ويشتهر خيمينز (50 عاما) بأساليبه الهجومية المتطرفة ورغبته دائما في مبادرة خصومه بغض النظر عن فارق المستويات بينهم.

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خيميز تولى تدريب رايو في ولايتين مختلفتين، الأولى من 2012 حتى هبوطه عام 2016 في سيناريو درامي، والثانية بين مارس 2019 ويونيو 2020.

باكو خيميز ريال مدريد رايو فايكانو
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