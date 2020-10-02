في الدرجة الثالثة – أحمد عبد الغني مدربا لـ نوبة السويس

أعلن أحمد عبد الغني مهاجم منتخب مصر وحرس الحدود السابق، توليه تدريب نادي نوبة السويس في دوري الدرجة الثالثة المصري.

وقال عبد الغني في تصريحات لـFilGoal.com: "إدارة النادي تواصلت بالأمس معي ثم تم الاجتماع اليوم والاتفاق على قيادة الفريق".

وأضاف "سأقود تدريب الفريق غدا استعداد لمواجهة بورتو السويس السبت ١٠ أكتوبر، وبورتو متصدر المجموعة والفارق بيننا ٣ نقاط".

وأتبع "بدأت تدريب عام ٢٠١٥ مع جولدي بالقسم الرابع ثم صعدت معهم للقسم الثالث وقدت الفريق في القسم الثالث، ثم قيادة نوبة السويس ثم العودة لجولدي وخوض مباراة فاصلة مع البنك الأهلي للصعود للدرجة الثانية، ثم قيادة ٦ أكتوبر في الموسم الحالي".

وكان عبد الغني مدربا لنادي 6 أكتوبر خلال الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن الفريق خلال فترة توقف نشاط كرة القدم بسبب كورونا.