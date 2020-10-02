الأهلي يُكرم سيزا وبينيكل بعد نهاية مهمتهما مع الفريق

كرم الجهاز الفني والإداري والطبي والإداري بالنادي الأهلي، الثنائي ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال، وذلك بعد نهاية مهمة الثنائي مع الجهاز الفني رسميا.

وأحضر الجهاز الإداري "تورتة" للاحتفال بالثنائي وتوديعه قبل انطلاق المران مساء الجمعة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل ريني فايلر مدرب الفريق السابق قائلا في بيانه: "بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة".

وأعلن الأهلي تعيين بيتسو موسيماني كمدير فني جديد للفريق بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.