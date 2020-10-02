مران الزمالك - باتشيكو يعقد جلسة مع طارق حامد بعد عودته ومشاركة 6 ناشئين في التدريبات

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

طارق حامد مع الزمالك

عقد جايمي باتشيكو مدرب الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المصري مساء الخميس قبل بداية مران الفريق المقام حاليا في مقر النادي.

المدرب البرتغالي حاضر لاعبيه لمدة نصف ساعة تحدث خلالها معهم عن بعض الأمور الفنية بخصوص المواجهة الماضية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري مساء الخميس والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 1-0 تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

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وخاض اللاعبون التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك للتخلص من الإجهاد.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، وتغيب اللاعب عن مباراة المصري الأخيرة بسبب شعوره بالإجهاد.

وحرص باتشيكو مدرب الفريق على عقد جلسة فنية مع طارق حامد، ومنحه بعض التعليمات الفنية وأكد له على أهمية دوره في الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف بعد طرده في الشوط الأول أمام المصري.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة سموحة في الكأس.

وطالب أمير اللاعبين بالتركيز في المباريات خاصة وأن هدف الفريق هو حصد البطولات محليا وإفريقيا.

وخضع محمد أوناجم لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب تدريباته تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة.

وشارك كل من حسام أشرف وأسامة فيصل وسيف جعفر وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وحاتم سكر ناشئي الزمالك في التدريبات الجماعية بقيادة بتاشيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

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