موسيماني مع الأهلي – حمادة صدقي لـ في الجول: لا يمكن الحكم مبكرا عليه.. انظروا لما حدث مع فايلر

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 15:42

كتب : حسام نور الدين

أمير توفيق - بيتسو موسيماني - سمير عدلي

يؤمن حمادة صدقي المدير الفني السابق لسموحة أن لا يجب إصدار أي أحكام مبكرة على تجربة بيتسو موسيماني مع الأهلي.

وأعلن الأهلي تعيين موسيماني رسميا لمدة موسمين لخلافة ريني فايلر.

وقال حمادة صدقي لـFilGoal.com: "لا يمكن إصدار أي أحكام على التجربة، سيناريو قدوم فايلر أفضل دليل على ذلك".

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وأضاف "يجب أن ننتظر ما سيقدمه موسيماني مع الفريق أولا".

وتابع "أتوقع أن يتعرض موسيماني لانتقادات واسعة وهذا حدث منذ انتشار أنباء تعيينه، وفايلر حدث له ذلك ولكن مع الوقت تحول كل شيء لإشادة فماذا قد يمنع تكرار ذلك السيناريو؟".

وأتم صدقي "موسيماني حقق نتائج قوية مع صننداونز والأجواء ملائمة في الأهلي على صناعة التاريخ".

موسيماني الأهلي
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