دي بور يختار قائمته الأولى لمنتخب هولندا

أعلن فرانك دي بور قائمته الأولى لـ منتخب هولندا التي تستعد لخوض مباريات المكسيك والبوسنة وإيطاليا.

ويلعب دي بور أول مباراة رسمية له عقب توليه تدريب الطواحين في السابع من أكتوبر المقبل وديا أمام المكسيك في أمسترادم.

ثم يلتقي البوسنة خارج القواعد 11 أكتوبر وثم إيطاليا 14 أكتوبر في الجولتين الثالثة والرابعة لدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وتحتل هولندا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بولندا والخسارة من إيطاليا.

وضمت قائمة الطواحين الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: ياسبر سيلسيين (فالنسيا) – تيم كرول (نورويتش سيتي) – ماركو بيزوت (ألكمار)

الدفاع: دالي بيلند (أياكس) – ستيفن دي فري (إنتر) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ناثان أكي (مانشستر سيتي) – دينزل دامفريز (إيندهوفن) – هانس هاتيبور (أتالانتا) – أوين فيندل (ألكمار) جويل فيلتمان (برايتون)

الوسط: جورجينيو فينالدوم (ليفربول) – كيفن ستروتمان (مرسيليا) – مارتن دي رون (أتالانتا) – فرينكي دي يونج (برشلونة) – دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد) – تين كوبمينيرس (ألكمار)

الهجوم: ريان بابل (جالاتاسراي) – ممفيس ديباي (ليون) – كوينسي برومس (أياكس) – لوك دي يونج (إشبيلية) – ستيفن بيرجوس (فينورد) – ستيفن بيرجفاين – توتنام) – محمد احتارين (إيندهوفن) – دونيل مالين (إيندهوفن)