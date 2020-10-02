ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة كارباخال

كشف ريال مدريد عن تشخيص إصابة الظهير الأيمن للفريق داني كارباخال في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وأوضح ريال مدريد في بيانه المقتضب عبر موقعه الرسمي أن اللاعب الإسباني يعاني من إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

وأتم البيان "سيتم تقييم التطورات في وقت لاحق".

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قد يغيب لشهرين بسبب تلك الإصابة ما يعني عدم لحاقه بأول أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

هذا بالإضافة لغيابه عن قائمة منتخب إسبانيا استعدادا للقاء البرتغال وديا وسويسرا وأوكرانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن المنتخب الإسباني ضم سيرخيو روبرتو ظهير برشلونة بدلا من لاعب ريال مدريد لقائمة المنتخب لمباريات شهر أكتوبر الجاري.