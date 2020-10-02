فوتبول إيطاليا: دارميان يخضع للفحص الطبي للانتقال لـ إنتر

يخضع ماتيو دارميان ظهير بارما للاختبار الطبي في إنتر ميلان لإتمام التعاقد مع الفريق.

وسيحصل بارما على 2.5 مليون يورو وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" من النيراتزوري نظير بيع اللاعب.

سيوقع دارميان على عقود انضمامه لمدة 4 مواسم براتب سنوي قدره مليوني يورو.

الظهير الأيمن الإيطالي البالغ 30 عاما عاد للكالتشيو مجددا بعد 4 مواسم قضاها بقميص مانشستر يونايتد.

خريج أكاديمية ميلان لعب لأندية بادوفا وباليرمو وتورينو كما ارتدى قميص المنتخب الإيطالي ومثله في 36 مباراة.

مع الشياطين الحمر حقق 4 ألقاب وشارك في 92 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 4.

وفي الموسم الماضي مع بارما شارك في 36 مباراة سجل هدفا وصنع آخر.

وسيكون دارميان سابع صفقات إنتر الصيف الجاري بعد ضم أشرف حكيمي من ريال مدريد واستعادة أندريا بينامونتي من جنوى ودارين ماليس من لوزيرن وألكسندر كولاروف من روما وأرتورو فيدال من برشلونة وجورجيوس فيانجاديس من باناثيناكوس اليوناني.

كما تعاقد الفريق بشكل نهائي مع نيكولو باريلا من كالياري وستيفانو سينسي من ساسولو وأليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.