لوكاكو يحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الأوروبي 2019-2020

حصد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي موسم 2019-2020.

البلجيكي تفوق على الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب إشبيلية وبرونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد.

وأصبح البلجيكي أول لاعب يسجل في 11 مباراة متتالية للدوري الأوروبي بقميص إيفرتون ثم إنتر.

وسجل لوكاكو في نسخة 2019-2020 7 أهداف في 6 مباريات وصنع هدفين، لكنه سجل بالخطأ في المباراة النهائية بمرماه ليخسر اللقب لصالح إشبيلية.

وحصد لوكاكو 270 نقطة متفوقا على برونو فيرنانديش الذي حل وصفا بـ 128 نقطة، عبر تصويت 48 مدربا الذين خاضوا غمار دور المجموعات الموسم الماضي بالإضافة إلى 55 صحيفا أوروبيا.

وصار لوكاكو ثاني بلجيكي يحصد الجائزة بعد مواطنه إدين هازارد الذي حصدها مع تشيلسي عقب التتويج بلقب نسخة 2018-19.

فيما سبقه كل من بول بوجبا لموسم 2016-17 وأنطوان جريزمان مع أتليتكو مدريد موسم 2017-18.