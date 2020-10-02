بيلد: بايرن يكثف مفاوضاته لضم أودوي من تشيلسي على سبيل الإعارة‎

يبدو أن بايرن ميونيخ على موعد لضم كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي أخيرا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال التقرير إن بايرن في مفاوضات مع تشيلسي لضم أودوي صاحب الـ19 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

بايرن كان معجبا للغاية بخدمات أودوي وحاول ضمه أكثر من مرة خلال صيف 2019 قبل أن يقرر اللاعب الاستمرار مع تشيلسي وتجديد عقده، وكذلك حاول النادي الألماني ضم اللاعب خلال شتاء نفس العام.

وأوضحت "بيلد" أن مفاوضات بايرن لضم الدولي الإنجليزي من تشيلسي شهدت تكثيفا للاتصالات من الجانب الألماني خاصة بعدما عدم مشاركة اللاعب مع مدربه فرانك لامبارد.

وبعد التوقيع مع كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وحكيم زياش، من المتوقع ألا يشارك اللاعب الشاب كما كان يتوقع هذا الموسم، وبايرن مستعد لضمه على سبيل الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الـ11 مساء يوم الإثنين المقبل.

وأشار التقرير إلى أن حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لم يستبعد أودوي قط من قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم إلى فريقه.

وألمح التقرير إلى أن بايرن كان يسعى لضم توماس ليمار وأندري كارماريتش من أتليتكو مدريد وهوفنهايم على الترتيب، لكن تم استبعادهما لأنهما "مُكلفان ماديا للغاية".

أودوي على الجانب الآخر كان قد عين مدربا خاصا يتقاضى 1500 جنيه إسترليني وملعب خاص لكي يطور من معدلاته البدنية ويبهر مدربه فرانك لامبارد ليجبره على الدفع به في المباريات.

وشارك أودوي في 63 مباراة مع تشيلسي وسجل 9 أهداف وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

ولعب أودوي خلال الموسم الجاري في 4 مباريات اثنين في الدوري كبديل، واثنين في كأس الرابطة كأساسي، وسجل هدفا.

وكان أنطونيو كونتي الإيطالي، مدرب إنتر حاليا، أول من منح أودوي فرصة مع الفريق الأول، وذلك في موسم 2017-2018، لكن تصعيده للفريق الأول تم بشكل رسمي في يناير 2019.

ويمتد عقد أودوي الحالي والذي جدده في سبتمبر 2019 حتى صيف 2024.