تقرير: رغم مفاوضات روجاني.. ستاد رين يرغب في استعارة مدافع أرسنال‎

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 11:46

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال

دخل نادي ستاد رين الفرنسي في مفاوضات مع أرسنال لضم ويليام ساليبا مدافعه خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته "سيمون روفيرا" صحفي برنامج "تيليفوت" الفرنسي.

وقال التقرير إن رين يرغب في ضم ساليبا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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ويأتي هذا التقرير على الرغم من أن رين في مفاوضات متقدمة مع يوفنتوس لضم دانيلي روجاني وفقا لعدد من التقارير الإيطالية.

ساليبا صاحب الـ19 عاما انضم إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان في يوليو 2019 بمبلغ 30 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وأعير ساليبا خلال الموسم الماضي إلى ناديه السابق سانت إيتيان حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك المدافع الفرنسي الشاب خلال الموسم الجاري في أي مباراة مع أرسنال.

ولعب ساليبا خلال الموسم الماضي في 17 مباراة مع سانت إيتيان وغاب معظم فترات الموسم بسبب الإصابة.

أرسنال ستاد رين ساليبا
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