البدري: الأهلي والزمالك وفقا في اختيار مدربيهما.. وأتمنى استعادة هؤلاء للمنتخب

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن الأهلي والزمالك وفقا في اختيارات مدربيهما بيتسو موسيماني وجايمي باتشيكو بعد رحيل ريني فايلر وباتريس كارتيرون.

وتحدث البدري عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الثنائي وفق جدا جدا في اختياره بعد رحيل كارتيرون وفايلر".

وتابع "كارتيرون ارتكب خطأ كبيرا جدا جدا وتحديدا مع فريق كبير مثل الزمالك".

وعن فايلر قال: "كل الظروف كانت متاحة له والأهلي وفر له كل شيء وبالتأكيد طلب بعض الأمور غير المقبولة وفي النهاية رحل، لا أعرف كل الأسباب بكل تأكيد"

وعن موسيماني قال: "وصف موسيماني بالمدرب الإفريقي كلمة ليست مقبولة، موسيماني حقق بطولة إفريقيا من قبل ويمتلك خبرات في إفريقيا".

وبسؤاله عن موقفه لو كان الأهلي طلب التعاقد معه بعد رحيل فايلر أجاب "لو لم أكن متولي منصبي في المنتخب لم أكن لأتأخر".

إجابات سريعة

وعن أفضل لحظة في مسيرته التدريبية قال: "نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في ملعب رادس عام 2012 هو الأفضل في مسيرتي".

أما عن النهائي الذي خسره ضد الوداد المغربي في عام 2017 قال البدري: "الأهلي ظُلم تحكيميا في نهائي الوداد وكنا نستحق الفوز بتلك البطولة".

وعن أضل أفضل مهاجم عمل معه اختار متعب وقال: "متعب أفضل مهاجم عملت معه، ربما في ذلك الوقت لم يتفهم طريقتي وهذا يحدث ولا مشكلة، كنت أريد استخدامه بشكل يفيده ويفيد الأهلي بأفضل شكل".

وانتقل للحديث عن حسام غالي وكشف "أخبرت حسام غالي ألا يعتزل لأنه مازال قادرا على اللعب ولكنه في النهاية لم يتقبل ذلك".

وبسؤاله عن اللاعبين الذين يتمنى استعادهم من الماضي لضمهم للمنتخب اختار البدري "محمد أبو تريكة وعماد متعب وحسني عبد ربه ومحمد شوقي".

وأتم البدري حديثه باختياره لأفضل منتخب إفريقي في الوقت الحالي وقال: "الجزائر".