موسيماني يصل القاهرة لقيادة الأهلي

وصل بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وجهازه المعاون إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعدادا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

واستقبل أمير توفيق مدير التعاقدات وسمير عدلي المدير الإداري، موسيماني وجهازه.

وحسب موقع النادي الأهلي الرسمي "بات من المنتظر أن يقود موسيماني وجهازه المعاون الجديد مران الفريق مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد في الدوري المصري".

لقطات من وصول مدربنا الجديد موسيماني للقاهرة 🦅 #معاك_يا_أهلي pic.twitter.com/U7QaMnamQp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 2, 2020

وأعلن الأهلي في أمس الخميس، التعاقد مع موسيماني كمدير فني جديد للفريق ولمدة موسمين مقبلين، خلفا للسويسري ريني فايلر.

وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.