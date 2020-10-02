البدري يتحدث عن "أمل" لـ وردة.. حجازي الذي يقلقه ورسائل لـ مصطفى محمد وحمدي فتحي

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حسم مصير عمرو وردة من الانضمام لصفوف الفراعنة مكتفيا بـ"لنعطه بعض الأمل".

وتحدث البدري عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة قائلا: "هناك تواصل بيني وبين وردة وأبلغني بانضمامه لناد جديد قبل عدة أيام".

وبسؤاله هل ينضم للمنتخب أجاب "لنعطه بعض الأمل".

وانتقل البدري للحديث عن معسكر المنتخب وقال: "اتفقت مع اتحاد الكرة على بدء معسكر مفتوح لمنتخب مصر على أمل رؤية أكبر عدد من اللاعبين لحين انضمام البقية".

وعن سبب عدم استعانته بطارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق أوضح "جاء ذلك لارتباطه بالعمل في الأهلي في ذلك الوقت، وأيمن طاهر مدرب رائع".

تعليق على لاعبي المنتخب

وعن مشاكل في مراكز في صفوف المنتخب قال: "رأس الحربة لا يوجد استقرار في ذلك المكان، كل مركز من المفترض أن يتضمن لاعبين على أعلى مستوى، الظهير الأيمن أو الأيسر أحيانا لا يوجد بديل، قلب الدفاع به الكثير من المصابين، هذا ما يقلقني".

وبسؤاله هل يوجد من أبهره في الدوري أجاب "لا يوجد من أبهرني في الدوري، لكن هناك من لفت نظري مثل محمد شريف، والونش مرشح بشكل كبير للانضمام للمنتخب، يؤدي بشكل جيد مؤخرا وتوقيت التحاماته مميز".

وعن محمد إبراهيم قال: "يؤدي في مصر المقاصة أفضل من ذي قبل، مُرشح للانضمام بالطبع، أقولها مجددا أريد أكبر عدد من المرشحين حتى وقت الاختيار".

أما عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال: "يحتاج لكثير من العمل، مشاركته بشكل مستمر مع الزمالك أمر هام لي، أتمنى ألا يكون استبعاده من لقاء الزمالك والمصري لسبب فني، هو خامة فنية رائعة".

وبسؤاله هل هو مقتنع بأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس أجاب "مقتنع به موقفه مشابه لمروان محسن، لأن كوكا كان دائما في موضع اختبار، وهذا الأمر أثر كذلك على مروان محسن رغم أنه لاعب جيد".

وعن أحمد حجازي قال: "كثرة غيابه بسبب الإصابة يقلقني، لأن حجازي يحتاج للوقت للعودة للياقته هذه طبيعته".

وواصل البدري حديثه "أتمنى عودة حمدي فتحي وكهربا لمستواهما، حمدي يملك أكثر من مستواه الحالي بكثير".

وعن وليد سليمان لاعب الأهلي قال: "وارد جدا ضمه، نرى تأثيره الإيجابي مع الأهلي فهو لاعب ذو خبرة ومهاري".

أما عن رمضان صبحي قال: "لو المنتخب يحتاجه سأضمه، أنا لا أنظر لأي شيء سوى مصلحة المنتخب".

وبسؤاله عن حراسة المرمى قال: "محمد الشناوي ومحمد أبو جبل هما الأقرب للمنتخب بكل تأكيد والتنافس سيكون بينهما ولكن لابد من أن يتواجد معنا حارس ثالث يتوفر فيه بعض المواصفات ويحافظ على الاستقرار".