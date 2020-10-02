الأهلي لـ في الجول: تأخر وصول موسيماني لمصر

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 01:08

كتب : بسام أبو بكر

موسيماني - صن داونز

قال سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إن بيتسو موسيماني المدير افني الجديد للفريق سيتأخر وصوله للقاهرة بسبب ظروف الطيران.

وكان من المفترض أن يصل المدرب الجنوب إفريقي في تمام الواحدة من صباح اليوم الجمعة.

وتحدث سمير عدلي لـFilGoal.com قائلا: "ظروف الطيران حالت دون وصول موسيماني في موعده".

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وأضاف في تصريح مقتضب "سيصل موسيماني في السادسة من صباح اليوم الجمعة".

وكان الأهلي أعلن تعاقده مع موسيماني قادما من ماميلودي صنداونز بعقد يمتد لعامين ليخلف السويسري ريني فايلر في مهمة تدريب الفريق.

موسيماني الأهلي
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