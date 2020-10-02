موسيماني في حوار مختلف: لماذا أخاف من تدريب الأهلي؟ وهذا ما قاله ميتشو

"القرار له جانبين، الأول هو إنني لست سعيدا برحيلي عن النادي الذي أحبه وكنت معه لثماني سنوات، والجانب الآخر إن هذه فرصة كبيرة أنا ممتن للحصول عليها وأن أصبح جزءا من ناد كبير، لا أعرف أي جزء أختار" بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي.

أعلن الأهلي رسميا اليوم الخميس التعاقد مع موسيماني قادما من ماميلودي صنداونز بعقد يمتد لعامين خلفا لريني فايلر.

وأجرى موسيماني حوارا مختلفا مع موقع "شوت أونلاين" الجنوب إفريقي قبل سفره إلى مصر لتولي مهام الأهلي.

وبدأ موسيماني حواره قائلا: "كنت جددت تعاقدي مع صندوانز قبل فترة لأربع سنوات وكان من المفترض أن يبدأ العقد من الموسم الجديد لكن بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا حدث تداخل بين العقود".

وتابع "ربما لولا فيروس كورونا لكان جاء عرض الأهلي قبل تجديدي مع صندوانز، ولكن هذه ليست القضية، حينما جددت تعاقدي كنت أريد أن أبقى مع الفريق الذي أحبه".

قبل أن يستدرك "لكن هذه هي كرة القدم التي تتغير وجاءت لي فرصة كبيرة".

وأوضح "أحيانا تأتي لي عروض لا أشعر فيها بالجدية وإنها مُجرد حديث فقط، لكن تلك المرة كان الحديث إننا سنرسل العقد لو كنت سعيدا، شعرت إنها فرصة ضخمة وهوية الأهلي أثرت في قراري".

وتابع "أردت كذلك الخروج من منطقة راحتي الخاصة، وأن أظهر لمدربي جنوب إفريقيا أن كل منا يستطيع التدريب خارج بلدنا وفي دوري كبير في القارة الإفريقية".

وأضاف "تلك التجربة مثلما تتولى تدريب ريال مدريد أو برشلونة في أوروبا، أو فلامنجو أو سانتوس أو ريفر بليت أو بوكا جونيورز في أمريكا الجنوبية، إن الأمر بتلك الضخامة".

وشدد موسيماني "بالطبع المخاطر كبيرة في تلك الأندية وإن نظرنا لسجل المدربين معهم فلا يوجد مدرب يظل لفترة كبيرة، ولكن قبل تولي تدريب صندوانز حدث في النادي الأمر ذاته، لكن انظروا لما حدث لقد ظللت مع النادي لما يقرب من ثماني سنوات".

وواصل "عليك أن تذهب وتؤمن بقدرتك على إحداث التغيير، إنني أعرف المسابقات التي يشارك فيها الأهلي جيدا ومدى قوته في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، لا أعرف أرقامه في البطولة العربية، لكن هو نادي القرن في إفريقيا والكل يعرف ذلك جيد ويعرف كم مرة فاز بالدوري ودوري الأبطال".

وأردف "أؤمن أن أي مدرب محلي من جنوب إفريقيا يستطيع الذهاب للتدريب في ذلك المستوى".

لماذا أخاف من تدريب الأهلي؟

وعن الخوف من تدريب الأهلي قال صاحب الـ56 عاما: "الأهلي كان يدربه لاسارتي وهو من أمريكا الجنوبية ولكن حينما واجهته أعد فريقه بطريقة قديمة، وحللت طريقته وفزت عليه".

وتابع "لقد واجهت مدربين من أوروبا في جنوب إفريقيا وفي الواقع أنت ترى إنه مع تحليل المباريات والعمل تجد نفسك تستطيع مواجهة هؤلاء المدربين وإنني لست بعيدا عنهم من حيث المستوى الفني".

وواصل "أؤمن أنني لو قمت بوظيفتي بشكل جيد سيصبح كل شيء جيدا إن الأمر لا يتعلق بالشجاعة، لقد واجهت الأهلي والزمالك عدة مرات ذهابا وإيابا وهذه هي الأندية التي تسيطر على قارة إفريقيا".

وتابع متسائلا "لماذا أخاف؟ لقد واجهت تلك الأندية من قبل".

وشدد "أؤمن إنك لو تستطيع كتابة مقال لصحيفة محلية فإنك تستطيع كتابة مقال آخر في أي مكان طالما كنت تتقن اللغة".









































































































































































دور الحظ في تدريب الأهلي

وعن هل كان يرى فرصة في تدريب الأهلي أجاب موسيماني "لم أكن أراها حقا، المدرب الذي كان يدرب الفريق –يقصد ريني فايلر- كان يسير جيدا لم يخسر سوى مرة أو مرتين فقط".

وتابع "في المقابل رحل كارتيرون عن الزمالك ربما هنا ظهرت فرصة، لكن في الأهلي لم أر ذلك يحدث، لكن جاءت ظروف فيروس كورونا".

وأضاف "قيل لي إن مدرب الأهلي لا يريد تجديد تعاقده بعد نهايته وأؤمن أنه جاء له عرضا من أوروبا وأراد الموافقة عيله ومن هنا أتيحت لي فرصتي".

وأردف "لن أقول حظ، لا أدري، ولكن الأهلي لم يذهب لمدرب مجهول، بل مدرب يعرفوه جيدا ويعرف دوري أبطال إفريقيا جيدا كذلك وهذه البطولة هدف كبير للنادي".

وواصل "الأهلي يؤمن أن لديه فريقا جيدا وفاز بالدوري قبل أسابيع من نهاية المسابققة، أفترض إنني لو كنت سأرحل من تدريب صندوانز كانوا سيقولون نريد مدربا يعرف دوري الأبطال جيدا".

وأكمل "أؤمن إننا نصنع حظنا أحيانا، لكن الأهلي يعرفني وأنا لدي معلومات مكثفة عن الفريق".

وبسؤاله عن كونه أول مدرب من داخل قارة إفريقيا يدرب الأهلي وماذا يعني له ذلك قال: "يعني لي الكثير".

وتابع "قلت لنفسي من تظن نفسك؟ من أنا؟ لأكثر من 100 سنة لم تتح لأحد تلك الفرصة ثم جاءت لي، أشعر بالفخر والتواضع للحصول عليها".

الحديث مع ميتشو

وبسؤاله عن مدة العقد أجاب "سوف يستمر لعامين".

وعن هل يقلق من تلك المدة القصيرة قال موسيماني: "ليس من المهم مدة العقد، بل أن أؤدي جيدا، هناك الكثير من المدربين يحصلون على عقد لخمس سنوات ثم يرحلون".

وأضاف "أما أنا فإن قمت بعمل جيد فسوف أجدد تعاقدي، أنت تقود حظك ونتاج عمللك يبقيك في مكانك".

وأوضح "لقد دربت فريقين في جنوب إفريقيا هما سوبر سبورت يونايتد وماميلودي صنداونز، لا أتنقل كثيرا بين الأندية، ربما أشعر بالإخلاص لفريقي أو هذا هو الشيء الصحيح لكنني لست قلقا من مدة العقد مع الأهلي، وأعرف تاريخ النادي جيدا".

وكشف موسيماني عن حديثه مع مدرب الزمالك السابق ميتشو لسابق تدريبه أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا وذلك قبل تدريب الأهلي وقال: "ميتشو قال لي يا لها من فرصة لتدريب الأهلي".

وأتم موسيماني حواره المطول "ميتشو شجعني وحفزني وقال لي لا تفكر مرتين واستغل الفرصة، وإن سار كل شيء بشكل جيد فلا يوجد أي شيء لتخسره بل ستفوز بالكثير".