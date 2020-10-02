باتشيكو يشيد بلاعبيه بعد تحملهم المسؤولية أمام المصري بعد طرد ساسي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 00:09

كتب : إبراهيم رمضان

الظهور الأول لـ باتشيكو مع الزمالك ضد المصري

وجه جايمي باتشيكو مدرب الزمالك الإشادة للاعبيه في غرفة خلع الملابس عقب الانتصار أمام المصري في الدوري، وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وأشار الموقع إلى أن باتشيكو قال للاعبيه: "تستحقون الإشادة بعد الإصرار والقدرة على تحقيق الفوز وتنفيذ التعليمات الفني".

وواصل "باتشيكو أبدى سعادته بتحمل لاعبيه المسؤولية والتماسك في الملعب، رغم خوض جزء كبير من اللقاء بنقص عددي بعد طرد فرجاني ساسي".

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ونجح الزمالك في الفوز بنتيجة 1-0 أمام المصري ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز في المباراة الأولى لباتشيكو كمدرب للفارس الأبيض خلفا لباتريس كارتيرون.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء المصري والزمالك الذي كان مقررا إقامته بعد المواجهة بسبب توتر الأجواء. (طالع التفاصيل)

هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 64 نقطة وسيخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم، بجانب تجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الـ14 على بعد 3 نقاط من أول مراكز الهبوط، والذي يحتله حرس الحدود في المركز الـ16.

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