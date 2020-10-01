قرعة ربع نهائي كأس الرابطة.. قمة أرسنال وسيتي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن قمة مرتقبة تجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي.

أرسنال سيستضيف مانشستر سيتي بعدما نجحت كتيبة ميكيل أرتيتا في عبور عقبة ليستر سيتي في دور الـ 32 ثم ليفربول في دور الـ 16.

ويلعب إيفرتون ضد مانشستر يونايتد، ويواجه ستوك سيتي نظيره توتنام.

وفي لقاء آخر سيستضيف برينتفورد، نيوكاسل.

وتقام مباريات ربع نهائي كأس الرابطة في الـ 21 من شهر ديسمبر المقبل، في انتظار توزيع المباريات على يومين.

وفيما يلي القرعة بالكامل:

أرسنال ضد مانشستر سيتي

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

ستوك سيتي ضد توتنام

برينتفورد ضد نيوكاسل