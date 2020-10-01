اسكواش - ختام دور المجموعات من السلسلة الختامية.. وتأهل نور الطيب بسيناريو مثير

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 23:36

كتب : محمد سمير

نور الطيب

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش التي تجمع أفضل ٨ لاعبين على مستوى العالم.

ويستضيف وادي دجلة البطولة حتى يوم السبت في "مول العرب" ويبلغ مجموع جوائزها ٣٧٠ ألف دولار.

على مستوى الرجال تغلب كريم عبد الجواد على الألماني سيمون روزنر ٢-٠ ليتأهل رفقة علي فرج من المجموعة الأولى.

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أما في المجموعة الثانية ففي أسرع مباريات البطولة فاز طارق مؤمن على مروان الشوربجي ٢-٠ في ١٤ دقيقة بعد ضمان مروان تأهله كأول وخروج طارق من المنافسة.

وأخيرا خطف الويلزي جويل ماكين البطاقة الثانية بالفوز على النيوزلاندي بول كول ٢-٠.

وعلى مستوى السيدات كانت أكبر مفاجآت البطولة بخروج نوران جوه المصنفة الأولى عالميا بالخسارة أمام النيوزلاندية جويل كينج ٠-٢ لتلحق بنور الشربيني في نصف النهائي.

وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة الثانية، إذ كانت نور الطيب تحتاج للفوز على هانيا الحمامي بنتيجة ٢-٠ لتتأهل بشكل مباشر لكنها فازت ٢-١.

وضمنت هانيا الحمامي تأهلها، لكن نور الطيب كانت في حاجة لخسارة الفرنسية كاميل سيرم أمام الأمريكية أماندا صبحي والتي ودعت البطولة وتحقق ذلك بالفعل بفوز أماندا ٢-٠.

مباريات ربع النهائي غدا الجمعة:

نور الشربيني x نور الطيب

كريم عبد الجواد x جويل ماكين

هانيا الحمامي x جويل كينج

علي فرج x مروان الشوربجي

اسكواش
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