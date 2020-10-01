توتنام يكتسح مكابي حيفا بسباعية ويتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.. وفولسبورج وجالاتا سراي يودعان

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

هاري كين يحتفل مع لاعبي توتنام

اكتسح توتنام منافسه مكابي حيفا الإسرائيلي بسبعة أهداف لهدفين في دور الملحق لتحديد المتأهلين لدور المجموعات من الدوري الأوروبي وذلك في ملعب نيو وايت هارت لين.

افتتح هاري كين أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية، وأدرك تجارون شيري التعادل للضيوف في الدقيقة 17.

ثم بعد ذلك أمطر توتنام شباك منافسه بالأهداف سريعا.

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ففي الدقيقة 21 سجل لوكاس مورا الهدف الثاني، وفي ةالدقيقة 36 و39 أحرز جيوفاني لو سيلسو هدفين متتالين له ولفريقه.

وفي الدقيقة 54 من ركلة جزاء قلص مكابي النتيجة بعد تسجيل نيكيتا روكافيتسيا بهدف ثان.

وعقب دقيقتين فقط سجل هاري كين هدفا ثانيا له وخامسا لتوتنام، قبل أن يسجل هدفا ثالثا له وسادسا لسبيرز في الدقيقة 74.

وأتم ديلي ألي سباعية توتنام بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

أيك أثينا X فولفسبورج

وفي ملعب أثينا الأولمبي أقصى أيك أثينا اليوناني منافسه فولفسبورج الألماني من البطولة بالفوز عليه بهدفين لهدف.

افتتح أدمير محمدي أهداف اللقاء في الدقيقة 45 للفريق الألماني.

وأدرك أيك التعادل عن طريق أندري سيمويس في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 90 سجل كريم أنصاري فرد هدفا قاتلا قاد به أيك للفوز.

وشهدت المباراة جلوس المصري ولاعب فولفسبورج عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

جلاسكو رينجرز X جالاتا سراي

وفي ملعب إيبروكس فاز رينجرز الأسكتلندي على منافسه جالاتا سراي التركي بهدفين لهدف.

افتتح سكوت أرفليد أهداف المباراة في الدقيقة 57.

وأضاف جيمس تافيرنير الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وسجل ماركوس تكسييرا هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 87 لكنه لم يكن كافيا للتعادل.

توتنام فولفسبورج جالاتا سراي
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