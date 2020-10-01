في غياب تريزيجيه ومشاركة المحمدي.. ستوك يُقصي أستون فيلا من كأس الرابطة

تغلب ستوك سيتي على منافسه أستون فيلا في ملعب الأخير فيلا بارك بهدف دون رد اليوم الخميس.

وحل ستوك سيتي ضيفا على أستون فيلا لملاقاته في إطار دور الـ16 من كاس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سجل هدف المباراة الوحيد سام فوكس في الدقيقة 26 من اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي فيها كقلب دفاع وكان قائدا لأستون فيلا خلال اللقاء.

فيما غاب محمود حسن "تريزيجيه" عن اللقاء إذ لم يتواجد على مقاعد البدلاء.

وفشل أستون فيلا بذلك في تكرار إنجاز الموسم الماضي حينما تأهل للنهائي ولكنه خسر آنذاك أمام مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي.

وتعد هذه هي أول هزيمة لأستون فيلا في الموسم بعدما فاز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي.