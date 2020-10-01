رئيس الاتحاد: الإدارة لم تقصر مطلقا.. ويجب مساندة الفريق في هذا التوقيت الهام

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن إدارته لم تقصر مطلقا خلال المرحلة الماضية لتحقيق ما تصبو إليه الجماهير، مشددا على ضرورة مساندة الفريق في هذا التوقيت الهام من عمر المسابقة.

وصرح مصيلحي قائلا: "النادي لم يقصر مطلقا خلال المرحلة الماضية لتحقيق ما تأمله جماهيره ومجلس الإدارة والإدارة الفنية بقيادة طلعت يوسف، من ينتقد اليوم من جماهير النادي هو ذاته من كان يساند ويشيد بالفريق مطلع الموسم الجاري عقب العروض القوية وقتها".

وواصل "في نفس الوقت أطالب الجميع بالوقوف خلف الفريق ومساندته في هذا التوقيت الهام من عمر المسابقة".

وأكمل "أطالب الجميع بالعمل على قلب رجل واحد وتجاوز النتائج غير الجيدة في اللقاءات الأخيرة للفريق بالمسابقة وإنهاء الموسم بشكل يليق باسم النادي ولاعبيه وإدارته الفنية".

وتابع "تقييم منظومة الفريق من كافة الجوانب دائما بنهاية الموسم".

وأتم "كامل الدعم من مجلس الإدارة للاعبين والقيادة الفنية للفريق متمثلة في طلعت يوسف مدرب الفريق".

الاتحاد السكندري لم يحقق الفوز منذ انتصاره أمام الإسماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، منذ ذلك الحين تعادل 4 مباريات وخسر 3.

ويواجه سموحة نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.