طرد ساسي
الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 21:07
كتب : FilGoal
خرج فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك مطرودا في لقاء فريقه أمام المصري في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
في الدقيقة 34 سقط ساسي أرضا مطالبا بركلة حرة، ألا أن الحكم قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي وسط اعتراضات من النجم التونسي.
ساسي حصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض، ألا أنه واصل اعتراضه على أمين عمر حكم المباراة وسط محاولات من لاعبي الزمالك لتهدئة فرجاني.
وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء في وجه ساسي الذي واصل اعتراضه لفظيا وجسديا على حكم المباراة.
واستمر ساسي للحظات في الملعب قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد قرار الحكم بطرد اللاعب.
video:1 لحظة طرد فرجانى ساسي بعد الاعتراض على حكم المباراة ❗️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/pkNyAs1qfb
لحظة طرد فرجانى ساسي بعد الاعتراض على حكم المباراة ❗️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/pkNyAs1qfb— WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 1, 2020