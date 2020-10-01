خرج فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك مطرودا في لقاء فريقه أمام المصري في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

في الدقيقة 34 سقط ساسي أرضا مطالبا بركلة حرة، ألا أن الحكم قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي وسط اعتراضات من النجم التونسي.

ساسي حصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض، ألا أنه واصل اعتراضه على أمين عمر حكم المباراة وسط محاولات من لاعبي الزمالك لتهدئة فرجاني.

وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء في وجه ساسي الذي واصل اعتراضه لفظيا وجسديا على حكم المباراة.

واستمر ساسي للحظات في الملعب قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد قرار الحكم بطرد اللاعب.