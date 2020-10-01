صراع البقاء يشتعل.. ثنائية بواليا تقود الجونة للانتصار على طنطا

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 20:08

كتب : FilGoal

لاعبو الجونة يحتفلون بهدف والتر بواليا في الزمالك

سجل والتر بواليا ثنائية ليقود فريقه الجونة لانتصار هام على طنطا في مواصلة صراع البقاء في الدوري.

الجونة فاز على طنطا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

بعد شوط أول سلبي، نجح بواليا في هز شباك طنطا مرتين. مرة أولى في الدقيقة 78 بعد عرضية من جوزيف.

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الهدف تم تأكيد صحته بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من عدم تواجد بواليا في موقف تسلل.

وفي الدقيقة 89 ارتقى بواليا لركلة ركنية حولها بإتقان في الشباك ليؤمن الانتصار الثمين للجونة.

ووصل بواليا لهدفه الشخصي الـ 12 في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع محمد شريف مهاجم إنبي، في المركز الثاني خلف عبد الله السعيد صاحب الـ 16 هدفا.

انتصار الجونة أوصل الفريق للنقطة 34 في المركز الـ 13 ليهرب من مركزي الهبوط بشكل مؤقت في انتظار بقية نتائج الجولة.

طنطا في المركز الأخير بـ 18 نقطة وتأكد بشكل رسمي هبوط الفريق للدرجة الثانية.

نادي مصر في المركز قبل الأخير بـ 20 نقطة من 29 مباراة وفرصته في البقاء صعبة للغاية، بينما المنافسة مشتعلة بين حرس الحدود (30 نقطة - 30 مباراة) ووادي دجلة (31 نقطة - 30 مباراة) والجونة والمصري لتفادي المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

في الدوري الجونة طنطا بواليا
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