مباشر – المصري (0) - (1) الزمالك.. طرد لـ ساسي

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراةف ريقي الزمالك والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 31 من الدوري.

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ق36: طرد لساسي بعد مشادته مع الحكم أمين عمر وحصوله على بطاقة صفراء أولى ثم حصل على بطاقة أخرى ليُطرد من اللقاء وذلك عقب اعتراضه على عدم حصوله على خطأ لصالحه.

ق27: إلغاء ركلة الجزاء.

ق27: ركلة جزاء للمصري وأمين عمر يلجأ للفيديو بداعي لمسة يد على محمود علاء بعد تسديدة من عمر كمال وارتطام الكرة بقدم الونش قبل أن تلمس يد محمود علاء.

ق16: جووول محمود علاء يسجل هدف الزمالك الأول في اللقاء من ركلة جزاء.

ق15: ركلة جزاء للزمالك.

ق15: الحكم أمين عمر يعود للفيديو بداعي وجود شك في وجود ركلة جزاء للزمالك بداعي لمسة يد على شوشة.

ق13: الونش يشتت كرة من على خط المرمى بعد رأسية من محمود وادي ومطالبات من لاعبي المصري بركلة جزاء.

انطلاق المباراة.

المصري الزمالك في الدوري
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