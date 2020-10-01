رسميا - يويفا يسمع بعودة الجماهير في مبارياته للمدرجات بشروط محددة

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد نجاح تجربة حضور الجماهير في السوبر الأوروبي 24 سبتمبر الماضي، أن تسمح بعودة جزئية للجماهير في مبارياته حال سماح القوانين المحلية بذلك في الدول المستضيفة.

وستبدأ عودة الجماهير الجزئية بداية من فترة التوقف الدولي خلال الأسبوع المقبل والتي ستستمر من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

سيتم تحديد عدد الحضور في المباريات بأقصى عدد وهو نسبة 30% من سعة الاستاد، ومشجعي النادي أو المنتخب الضيف لن يسمح لهم بحضور المباريات حتى إشعار آخر.

وأشار يويفا في بيانه إلى أن: "الموافقة على حضور الجماهير وعددهم تخضع لقرارات السلطات المحلية في الدول المختلفة، ومباريات يويفا لا يُمكن أن تلعب بجماهير إذا لم تسمح السلطات المحلية بذلك والحد الأقصى سيكون نسبة 30% من الحضور، وسيتم الوصول إليه فقط إن سمحت السلطات المحلية بذلك إن لم يكن أقل، وفي أي حالة سيتم تطبيق توصيات السلطات".

وشدد يويفا على أن قواعد التباعد الاجتماعي لا مساس بها بالنسبة للجماهير وكذلك المعايير الاحترازية المعلنة في وقت سابق.

وكان يويفا قد شدد في بيان مطلع شهر سبتمبر حينما طرح تذاكر مباراة بايرن وإشبيلية في السوبر الأوروبي والتي فاز بها الأول، على عدة قواعد وهي:

على كل حملة التذاكر الابتعاد لمسافة متر ونصف عن البقية

ارتداء قناع وجه طوال الوقت يغطي الأنف والفم داخل محيط الاستاد

غسل وتعقيم الأيدي طيلة الوقت

قياس درجة الحرارة عند دخول الاستاد وأي درجة تتخطى حاجز الـ37.8 أو أعلى فلن يسمح له بدخول الاستاد.

احترام أرقام المقاعد الموزعة من يويفا للتأكد من الحفاظ على المسافة بين كافة المقاعد

لا يمكنك شغل أي مقعد آخر عن المخصص لك

عدم الحضور إلى الملعب إن كان المشجع يشعر بأي أعراض معروفة عن كوفيد 19، وحملة التذاكر لا يجب حضورهم إن كانوا قد خضعوا لفحص واكتشفت إصابتهم بالفيروس في آخر 14 يوما، أو إن كانوا على تواصل مع مصاب خلال آخر 14 يوما، يويفا سيعيد قيمة التذاكر وقتها.

وأشار تقرير يويفا إلى: "مباراة السوبر الأوروبي أوضحت أن حضور الجماهير ممكن في المباريات في الظروف الصحيحة عن طريق وضع السلامة والصحة أولا بمعايير في مكانها الصحيح".

وواصل "المباراة أظهرت كذلك تقبل الجماهير للإجراءات الاحترازية".

وكانت بعض الدول قد أعادت الجماهير إلى المدرجات بأعداد قليلة مثل ألمانيا وفرنسا، إلا أن إنجلترا فضلت الانتظار بعد زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

يويفا منح 3000 تذكرة لكل فريق من الفريقين المشاركين في السوبر الأوروبي، بجانب تذاكر للبلد المستضيف المجر. حتى تصل إلى الحد الأقصى من نسبة الحضور 30% أي ما يعادل 20 ألف مشجعا من سعة الاستاد الأصلي.