تشكيل الزمالك – كاسونجو يقود الهجوم.. وبنشرقي وساسي في الوسط ضد المصري

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 19:46

كتب : FilGoal

كاسونجو مع الزمالك أمام الجونة

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك التشكيل الأول له مع الفريق استعدادا للقاء المصري في الجولة 31 من الدوري في ملعب برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة علما بأنه سيُخصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء الأهلي في الدور الأول.

فيما يأتي المصري في المركز الـ14 برصيد 3 نقطة بعدما خاض 28 لقاء.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حازم إمام

في الوسط: فرجاني ساسي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"- أشرف بنشرقي- إسلام جابر

في الهجوم: كابونجو كاسونجو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود إبراهيم "جنش" وإمام عاشور ومحمد عبد الغني وحسام أشرف وأحمد عيد ومصطفى فتحي وكريم بامبو وعمر السعيد وأسامة فيصل

الزمالك المصري في الدوري
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