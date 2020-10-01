معارو الزمالك – كابوريا لـ في الجول: النادي لا يستطيع إعارتي مجددا.. أتمنى العودة

هل يعود أحمد كابوريا إلى الزمالك عقب نهاية إعارته لطلائع الجيش أم يرحل عن النادي الأبيض؟

أحمد كابوريا النادي : طلائع الجيش

أجاب كابوريا لـFilGoal.com قائلا: "لم يتواصل معي أي من مسؤولي الزمالك حتى الآن وعقب نهاية الموسم سأعود للنادي وأعقد جلسة مع مسؤوليه".

وأضاف "إن أراد الزمالك أن أكمل معه فسوف أستمر أما حال وجود رأي آخر فسأبحث عن مستقبلي في مكان آخر".

وتابع "يتبقى في تعاقدي مع الزمالك موسما وحيدا ولا يستطيع النادي إعارتي مجددا".

وأردف كابوريا "سأحدد موقفي في نهاية الموسم بشكل نهائي سواء بالبقاء في الزمالك أو الرحيل نهائيا".

وأتم "أتمنى بالتأكيد العودة للزمالك والمشاركة وإثبات نفسي والحصول على فرصة كاملة".

وانضم كابوريا للزمالك قادما من المصري في عام 2017 وتمت إعارته للاتحاد السكندري ثم طلائع الجيش.

وخلال الموسم الجاري شارك كابوريا صاحب الـ32 عاما في 14 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع هدفين.